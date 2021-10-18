ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В "Дие" с ноября заработают три новые социальные услуги

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 18:36
В "Дие" с ноября заработают три новые социальные услуги Фото: В "Дие" с ноября заработают три новые социальные услуги (diia.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На портале "Дия" станут доступны три новые социальные услуги - получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц. Новые услуги заработают в ноябре этого года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Минцифры и Министерства социальной политики.

"В конце ноября мы запускаем возможность получить пенсии, то есть зарегистрироваться для того, чтобы получить пенсию. Также мы запускаем услугу, связанную с получением субсидий", - заявил министр.

Федоров также добавил, что на портале запустят услугу для внутренне перемещенных лиц, которым каждые полгода необходимо появляться в госорганах и подтверждать информацию для того, чтобы продолжать получать выплаты. Министр подчеркнул, что теперь это можно будет сделать онлайн в несколько кликов.

Напомним, возможность удаленно пройти идентификацию через "Дию" для пенсионеров из оккупированного Донбасса появится до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Михаил Федоров
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров