В "Дие" с ноября заработают три новые социальные услуги
На портале "Дия" станут доступны три новые социальные услуги - получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц. Новые услуги заработают в ноябре этого года.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Минцифры и Министерства социальной политики.
"В конце ноября мы запускаем возможность получить пенсии, то есть зарегистрироваться для того, чтобы получить пенсию. Также мы запускаем услугу, связанную с получением субсидий", - заявил министр.
Федоров также добавил, что на портале запустят услугу для внутренне перемещенных лиц, которым каждые полгода необходимо появляться в госорганах и подтверждать информацию для того, чтобы продолжать получать выплаты. Министр подчеркнул, что теперь это можно будет сделать онлайн в несколько кликов.
Напомним, возможность удаленно пройти идентификацию через "Дию" для пенсионеров из оккупированного Донбасса появится до конца года.