До 40 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на ноябрь

Некоторые газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Месячные цены, которые компании предлагают на ноябрь, достигают 40 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Некоторые компании продают газ на месяц значительно дешевле. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Месячный тариф YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 8,46 гривен за кубометр на ноябрь, однако компания не принимает заявок на подключение от новых клиентов.

Кроме того, большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.