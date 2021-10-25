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Невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы. Кабмин определил дату

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 14:04
Невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы. Кабмин определил дату Фото: непривленных чиновников будут отстранять от работы с 8 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19. Норма будет действовать с 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 октября 2021 г. № 1096, обнародованное на Правительственном портале.

Документом поручается руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы работников, обязательность профилактических прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от проведения прививок. Это не касается тех, которые имеют абсолютные противопоказания и предоставили медицинское заключение.

На время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих проводится согласно нормам закона. Отстранение работников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.

Перечень профессий для обязательной вакцинации

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий для обязательной вакцинации.

Согласно приказу Минздрава, вакцинация против коронавируса является обязательной для:

  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.
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