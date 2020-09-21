Обновлен список стран "красной" зоны, а в Киеве произошел взрыв: новости за выходные

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" зоны, в Киеве произошел взрыв на предприятии, один из создателей "Новичка" извинился перед Навальным. Подробнее о том, что произошло на выходных, 19-20 сентября, - в материале РБК-Украина

Минздрав опубликовал список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения обновило список стран, в которых самая сложная эпидемиологическая ситуация. Сейчас в этом списке 47 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В список "красной" зоны входят: США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина.

В "зеленую" зону входят: Украина, Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия.

Обмен пленными заблокирован из-за постановления о выборах, - Кравчук

Россия и подконтрольные ей террористические организации "ДНР" и "ЛНР" блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты требуют изменить постановление Верховной рады о местных выборах в Украине.

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, на прошлом заседании ТКГ украинская сторона подала свой список на обмен и попросила список в другой стороны. Российская сторона заявила, что подавать список на обмен не будет, пока не изменят постановление о выборах.

В Киеве произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

В Голосеевском районе Киева вчера, 20 сентября, произошел взрыв на предприятии. В результате взрыва пострадали двое работников. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Взрыв произошел около 16 часов на предприятии по улице Пироговский путь. По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Об этом заявил генеральный директор компании "Carlsberg Ukraine" Евгений Шевченко в Facebook.

В Беларуси задержали около 190 человек, - правозащитники

Во время вчерашних акций протеста в городах Беларуси силовики задержали около 190 человек. Больше всего задержанных в Минске, где 20 сентября проходил многотысячный марш. Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По предварительным данным правозащитников, в белорусской столице сегодня задержали по меньшей мере 129 протестующих, некоторых уже отпустили. В других городах страны, в частности, Гродно, Гомеле, Бресте и Могилеве, силовики в целом задержали по меньшей мере 59 человек.

Подробнее о том, что происходит в Беларуси, читайте в материале РБК-Украина.

Один из создателей "Новичка" извинился перед Навальным

Один из разработчиков боевого яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления этим веществом. По его словам, Навальный должен оправиться.

Об этом ученый-химик сказал в эфире телеканала "Дождь".

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - сказал Мирзаянов, который с 1995 года проживает в США.

В киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии

В метро Киева удалось обнаружить неизвестные ранее бактерии. Таких геномов в столичной подземке до 80%, считают ученые, которые взяли образцы с разных поверхностей.

В рамках одного из проектов, ученые решили выяснить, какая невидимая живность населяет Киевский метрополитен. После того, как ученые собрали анализы со скамеек, стен, пола, поручней эскалаторов, автоматов для продажи билетов и так далее, образцы отправили в лабораторию Нью-Йорка. Последнее исследование показало, что от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро - микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных.