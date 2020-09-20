Один из создателей "Новичка" извинился перед Навальным

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Один из разработчиков боевого яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления этим веществом. По его словам, Навальный должен оправиться.

Об этом ученый-химик сказал в эфире телеканала "Дождь".

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - сказал Мирзаянов, который с 1995 года проживает в США.

Он добавил, что всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. В 1993 году он встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком", и симптомы у этого человека были похожи на те, которые описывал Навальный.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - отметил ученый.

Он прогнозирует, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.

Напомним, ранее сотрудница Навального Мария Певчих сообщила, что тот чувствует себя хорошо и понимает, что происходит. Однако, до полного выздоровления еще далеко.

Как известно, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Затем оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Также РБК-Украина писало, что Навальный уже самостоятельно встает с кровати.