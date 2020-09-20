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В Киеве произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

Киев, Воскресенье 20 сентября 2020 17:43
В Киеве произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие
Фото: пожарная служба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Голосеевском районе Киева сегодня, 20 сентября, произошел взрыв на предприятии. В результате взрыва пострадали двое работников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Взрыв произошел около 16 часов на предприятии по улице Пироговский путь. Предварительно, взрыв произошел во время сварочных работ. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

На месте работают правоохранители, которые проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - добавили в полиции.

Напомним, недавно взрыв произошел в ресторане на столичном Подоле, в результате чего пострадали несколько человек.

Также РБК-Украина писало о взрыве в Чабанах, как оказалось, произошло повреждение на газопроводе.

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Новости Украины Происшествия ВзрывКиевГолосеевский район
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