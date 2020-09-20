Названа предварительная версия взрыва на предприятии в Киеве

Фото: последствия взрыва в Киеве (facebook.com / Evgeny Shevchenko)

Сегодняшний взрыв в Киеве, в результате которого пострадали 2 человека, произошел на пивоварне. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Об этом заявил генеральный директор компании "Carlsberg Ukraine" Евгений Шевченко в Facebook.

По его словам, предварительно установлено, что взрыв произошел из-за нарушения работниками подрядчика техники безопасности во время сварочных работ. Сейчас проводится расследование инцидента.

"Взрыв произошел тогда, когда двое работников подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не понадобилась. Крыша очистных сооружений повреждена", - рассказал он.

Фото: последствия взрыва в Киеве (facebook.com / Evgeny Shevchenko)

Напомним, сегодня в Киеве прогремел взрыв на предприятии в Голосеевском районе, было известно о двух пострадавших.

Также РБК-Украина писало, о взрыве в ресторане на Подоле в Киеве, в результате чего пострадали несколько человек.

Кроме того, в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, как следствие, один человек погиб.