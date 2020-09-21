Оновлений список країн "червоної" зони, а в Києві стався вибух: новини за вихідні

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" зони, в Києві стався вибух на підприємстві, один з творців "Новачка" вибачився перед Навальним. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 19-20 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

МОЗ опублікував список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, в яких найскладніша епідеміологічна ситуація. Зараз в цьому списку 47 країн. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В список "червної" зони входять: США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина тощо.

В "зелену" зону входять: Україна, Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина тощо.

Обмін полоненими заблокований через постанову про вибори, - Кравчук

Росія та підконтрольні їй терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" блокують процес обміну полоненими. Окупанти вимагають змінити постанову Верховної ради про місцеві вибори в Україні.

Про це в інтерв'ю виданню "Страна" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами на минулому засіданні ТКГ українська сторона подала свій список на обмін та запросила список в іншої сторони. Російська сторона заявила, що подавати список на обмін не буде, поки не змінять постанову про вибори.

У Києві стався вибух на підприємстві, є постраждалі

У Голосіївському районі Києва сьогодні, 20 вересня, стався вибух на підприємстві. В результаті вибуху постраждали двоє працівників. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Вибух стався близько 16-ї години на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях.

За попередньою версією, вибухнув газовий балон. Про це заявив генеральний директор компанії "Carlsberg Ukraine" Євген Шевченко у Facebook.

У Білорусі затримали близько 190 осіб, - правозахисники

Під час вчорашніх акцій протесту у містах Білорусі силовики затримали близько 190 осіб. Найбільше затриманих у Мінську, де 20 вересня проходив багатотисячний марш. Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За попередніми даними правозахисників, у білоруській столиці сьогодні затримали щонайменше 129 протестувальників, декотрих вже відпустили. У інших містах країни, зокрема, Гродно, Гомелі, Бресті та Могилеві, силовики загалом затримали щонайменше 59 осіб.

Детальніше ро те, що відбувається у Білорусі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Один з творців "Новачка" вибачився перед Навальним

Один з розробників бойового отрути "Новачок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським опозиціонером Олексієм Навальним, постраждалим від отруєння цією речовиною. За його словами, Навальний повинен одужати.

Про це вчений-хімік сказав в ефірі телеканалу "Дощ".

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - сказав Мірзаянов, який з 1995 року проживає в США.

У київському метро виявили невідомі науці бактерії

В метро Києва вдалося виявити раніше невідомі бактерії. Таких геномів у столичній підземці до 80%, вважають вчені, які взяли зразки з різних поверхонь.

У рамках одного з проектів, вчені вирішили з'ясувати, яка невидима живність населяє Київський метрополітен. Після того, як вчені зібрали аналізи з лавок, стін, підлоги, поручнів ескалаторів, автоматів для продажу квитків і так далі, зразки відправили в лабораторію Нью-Йорка. Останнє дослідження показало, що від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро - мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати по базах даних.