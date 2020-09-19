Минздрав опубликовал список стран "красной" зоны

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения обновило список стран, в которых самая сложная эпидемиологическая ситуация. По состоянию на сегодня, в этом списке 47 стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В список "красной" зоны входят: США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина.

В "зеленую" зону входят: Украина, Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия.

Напомним, вчера Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина.

По состоянию на 17 сентября, в Украине выявили самый большой суточный прирост заболеваемости коронавирусом - 3584 заражение. Денис Шмыгаль говорил, что самый высокий уровень ограничения будут вводиться, если уровень заболеваемости в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

Также Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения относительно "красных" зон.