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Обмен пленными заблокирован из-за постановления о выборах, - Кравчук

Киев, Суббота 19 сентября 2020 19:14
Обмен пленными заблокирован из-за постановления о выборах, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия и подконтрольные ей террористические организации "ДНР" и "ЛНР" блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты требуют изменить постановление Верховной рады о местных выборах в Украине.

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, на прошлом заседании ТКГ украинская сторона подала свой список на обмен и попросила список в другой стороны. Российская сторона заявила, что подавать список на обмен не будет, пока не изменят постановление о выборах.

"Это означает, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Рады о проведении выборов в соответствие с международными документами, чтобы мы не говорили - Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", - пояснил Кравчук.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл детали предстоящего обмена пленными.

Кроме того, представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский рассказывал, что российская сторона угрожает сорвать предстоящий обмен пленными, если Украина не выполнит ее условия.

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Новости Украины Политика Контактная группаКравчукобмен пленнымиМестные выборыпостановление
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