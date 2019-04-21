Обнародованы данные еще одного экзит-пола

Данные "Всеукраинского экзит-пола" свидетельствуют, что на президентских выборах в Украине побеждает Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,7% избирателей. Информация по состоянию на 18:00 обнародована в эфире телеканала "112 Украина", сообщает корреспондент РБК-Украина.

По данным экзит-пола, за Петра Порошенко отдали свои голоса 26,3% опрошенных.

Всеукраинский экзит-пол организован по заказу компании Global Management Association, Corporation (США) в интересах американских СМИ и британским изданием The Independent. Опрос проводится среди 16 тыс. избирателей на 500 избирательных участках по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - тайное голосование. Статистическая погрешность выборки составляет 1,7%.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, лидирует Владимир Зеленский (73,2%), за Петра Порошенко - 25,3%.

Отметим, по официальным данным ЦИК, в первом туре выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта, за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3,014 млн (15,95%).

Как сообщало РБК-Украина, между двумя турами опросы проводили КМИС и Социологическая группа "Рейтинг". При этом по данным опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля, во втором туре за Владимира Зеленского планировали проголосовать 48,4% респондентов, за Порошенко - 17,0% опрошенных. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 12-16 апреля, за Владимира Зеленского планировали отдать голоса 51,8% респондентов, за Петра Порошенко - 19% граждан.