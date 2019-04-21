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Выборы 2019: появились первые результаты экзит-полов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 20:00
Выборы 2019: появились первые результаты экзит-полов
Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

На выборах 2019 экзит-полы отдают победу Владимиру Зеленскому

Появились первые результаты экзит-полов во втором туре выборов 2019 по состоянию на 18:00. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным Национального экзит-пола, на выборах президента лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Выборы 2019: появились первые результаты экзит-полов

Кроме того, известно, как распределились голоса за кандидатов по регионам. В целом по стране большинство проголосовало за Зеленского - запад 57,0%, центр 73,0%, юг 85,4%, восток 87,7%. За Порошенко соответственно проголосовали 41,3%, 28,0%, 13,4% и 11,2%.

Национальный экзит-пол проводят фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. 

Как писало РБК-Украина, данные опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованные 18 апреля, свидетельствовали, что во втором туре выборов 2019 Владимир Зеленский имеет больше шансов победить, чем его оппонент, действующий президент Петр Порошенко. По данным опроса, за Зеленского планируют отдать голоса 51,8% респондентов, за Порошенко намерены проголосовать 19% граждан.

В интервью РБК-Украина директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто заявил, что высокий рейтинг Владимира Зеленского в случае его избрания может обвалиться в течение полугода.

Добавим, на внеочередных выборах президента, которые состоялись 25 мая 2014 года, уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,7% голосов. Данные экзит-полов показали, что за него проголосовали 55,7% избирателей.

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