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Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 11:25
Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос
Фото: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Данные обнародовала Социологическая группа "Рейтинг"

Во втором туре выборов 2019 в Украине, Владимир Зеленский имеет больше шансов победить, чем его оппонент, действующий президент Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за Зеленского планируют отдать голоса 51,8% респондентов.

За Порошенко намерены проголосовать 19% граждан.

Разрыв между Зеленским и Порошенко вырос

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-16 апреля среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,8%.

Напомним, по официальным данным ЦИК, в первом туре выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта, за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3,014 млн (15,95%). ЦИК назначил второй тур на 21 апреля 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 11 апреля социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные опроса, проведенного 5-10 апреля, согласно которым во втором туре за Зеленского планировали голосовать 51% граждан, за Петра Порошенко - 21%.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля, во втором туре за Владимира Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов, за Порошенко - 17,0% опрошенных.

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