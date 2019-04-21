Оприлюднені дані ще одного екзит-полу

Дані "Всеукраїнського екзит-полу" свідчать, що на президентських виборах в Україні перемагає Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,7% виборців. Інформація станом на 18:00 оприлюднена в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За даними екзит-полу, за Петра Порошенка віддали свої голоси 26,3% опитаних.

Всеукраїнський екзит-пол організований за замовленням компанії Global Management Association, Corporation (США) в інтересах американських ЗМІ і британським виданням The Independent. Опитування проводиться серед 16 тис. виборців на 500 виборчих дільницях по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - таємне голосування. Статистична похибка вибірки становить 1,7%.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на 18:00, лідирує Володимир Зеленський (73,2%), за Петра Порошенко - 25,3%.

Відзначимо, за офіційними даними ЦВК, в першому турі виборів президента України, які відбулися 31 березня, за Володимира Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3,014 млн (15,95%).

Як повідомляло РБК-Україна, між двома турами опитування проводили КМІС і Соціологічна група "Рейтинг". При цьому за даними опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня, у другому турі за Володимира Зеленського планували проголосувати 48,4% респондентів, за Порошенка - 17,0% опитаних. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", який проводився 12-16 квітня, за Володимира Зеленського планували віддати голоси 51,8% респондентів, за Петра Порошенка - 19% громадян.