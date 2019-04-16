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Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 13:13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился
Фото: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

КМИС обнародовал результаты опроса перед вторым туром

Во втором туре выборов 2019 в Украине пока больше шансов победить у Владимира Зеленского, чем у действующего президента Петра Порошенко. Об этом сказал на брифинге заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным опроса КМИС, за Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов.

За Порошенко намерены отдать голоса 17,0% опрошенных.

Среди тех, кто определился с выбором, 72,2% планируют поддержать Зеленского, 25,4% - Порошенко.

Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился

 

Киевский международный институт социологии провел опрос с 9 по 14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Как сообщало РБК-Украина, 11 апреля социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные опроса, проведенного 5-10 апреля, согласно которым во втором туре за Зеленского планировали голосовать 51% граждан, за Петра Порошенко - 21%.

Напомним, по официальным данным Центральной избирательной комиссии в первом туре президентских выборов 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский - 30,14% и Петр Порошенко - 15,95%. ЦИК назначил второй тур на 21 апреля 2019 года.

Отметим, последний опрос КМИС перед первым туром давал следующий результат: Владимир Зеленский - 32,1% из тех, кто определился с выбором и собирался голосовать, Петр Порошенко - 17,1%.

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