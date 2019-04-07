ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК обнародовал официальные результаты выборов

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 15:13
ЦИК обнародовал официальные результаты выборов
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 объявлены официально

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019, в первом туре которых победил Владимир Зеленский. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%), Юлию Тимошенко - 2 млн 532 тыс. 452 (13,4%).

 

Фото (РБК-Украина)

Отметим, ранее ЦИК опубликовал данные 100% обработанных электронных протоколов. По данным Центризбиркома, в голосовании 31 марта приняли участие почти 18,9 млн украинцев.

Напомним, 2 апреля кандидат на пост президента Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко прошел во второй тур нечестным путем, а также обвинила действующие власти в фальсификации выборов. В то же время она отметила, что обжаловать результаты выборов в суде не будет. Также она исключила протестные акции.

"Мы не являемся сторонниками такой политики. Я уважаю голосования людей и их выбор. Мы защищали и будем защищать этот выбор", - добавила она.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссиявыборырезультаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь