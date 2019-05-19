Обнародована программа инаугурации Зеленского

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский завтра, 20 мая, после участия в торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю инаугурации примет участие еще в ряде официальных мероприятий. Об этом заявили в пресс-службе Зеленского, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 в Мариинском дворце у него запланировано участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

С 11.20 до 11.50 Владимир Зеленский и Елена Зеленская будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

До 13.30 Зеленский будет принимать глав иностранных делегаций по случаю вступления на должность президента Украины.

С 14.30 - запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации президента Украины.

Отметим, что в МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского. Представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Кроме того, ранее Белый дом опубликовал фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также на церемонии инаугурации будет присутствовать Курт Волкер.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители переходят на усиленный режим в связи с инаугурацией Зеленского.