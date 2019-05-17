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Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк

Новости » Выборы 2019    17.05.2019 - 20:13
Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предложил вместе с ним отправиться к Верховной Раде

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк. Об этом он написал в Facebook.

Зеленский предложил вместе с ним отправиться к Верховной Раде.

"Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады перед депутатами. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом", - написал он.

Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Также на торжественном мероприятии будет президент Литвы Даля Грибаускайте.

Отметим, еще вчера в команде Зеленского не были готовы говорить о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать на церемонии приведения к присяге. Сегодня действующий президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины пригласить иностранные делегации для участия в инаугурации.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс.

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