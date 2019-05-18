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В МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского

Новости » Выборы 2019    18.05.2019 - 19:30
В МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского

На инаугурации ожидают президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии

Около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

В частности, Зеленко сообщила, что на инаугурации ожидают президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии.

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - сообщила пресс-секретарь.

В МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации ЗеленскогоРБК-Украина писало, что Российская Федерация не была приглашена для участия в церемонии инаугурации. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс.

Отметим, Европейский союз на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

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