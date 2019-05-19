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Белый дом обнародовал список делегации на инавгурацию Зеленского

Новости » Выборы 2019    19.05.2019 - 06:00
Белый дом обнародовал список делегации на инавгурацию Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)

Во главе делегации будет министр энергетики США

Белый дом обнародовал список делегации на инавгурацию Зеленского

В Администрации президента Соединенных Штатов опубликовали фамилии участников делегации, которые приедут в Украину на церемонию инавгурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Как информирует РБК-Украина, об этом в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Всего в составе официальный делегации пять фамилий. Возглавит делегатов министр энергетики США Рик Перри. Также будет присутствовать сам Курт Волкер, кроме того - посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Приедет 20 мая в Киев также директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Белый дом обнародовал список делегации на инавгурацию Зеленского

"С нетерпением жду возможности поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским", - написал Волкер.

Белый дом обнародовал список делегации на инавгурацию Зеленского

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Украины, инаугурацию Зеленского посетят около 60 иностранных представителей.

Европейский союз на инаугурации Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Также на торжественном мероприятии будет президент Литвы Даля Грибаускайте.

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