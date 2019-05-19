Оприлюднено програму інавгурації Зеленського

Новообраний президент України Володимир Зеленський завтра, 20 травня, після участі в урочистому засіданні Верховної ради України з нагоди інавгурації візьме участь ще в низці офіційних заходів. Про це заявили у прес-службі Зеленського, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, згідно з програмою, о 10.00 Зеленський братиме участь в Урочистому засіданні Верховної ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові.

З 11.05 до 11.20 у Маріїнському палаці у нього запланована участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття Державного прапора України.

З 11.20 до 11.50 Володимир Зеленський та Олена Зеленська будуть вітати глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.

До 13.30 Зеленський прийматиме глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду президента України.

З 14.30 - заплановані двосторонні зустрічі з главами іноземних делегацій в Адміністрації президента України.

Зазначимо, у МЗС повідомили, скільки іноземних представників будуть на інавгурації Зеленського. Речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила, що близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

Окрім того, раніше Білий дім опублікував прізвища учасників делегації, які приїдуть в Україну на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Очолить делегатів міністр енергетики США Рік Перрі. Також на церемонії інавгурації буде присутній Курт Волкер.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці переходять на посилений режим у зв’язку з інавгурацією Зеленського.