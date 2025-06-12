Обмін тілами України та РФ і плани Москви захопити Одесу: новини за 11 червня

В Україну повернули тіла понад 1200 загиблих захисників

В Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників. Серед них бійці, які воювали на сході та півдні України, а також у Курській області.

Спочатку тіла військових передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи для встановлення осіб загиблих.

Росія хоче захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією, - Зеленський

Росія хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Одеса є мішенню для Росії.

"Без королів": у США готуються до найбільшого протесту проти Трампа

У суботу в США заплановані масштабні акції протесту проти Дональда Трампа. Організатори очікують на участь мільйонів людей.

Мітинги відбудуться на тлі військового параду у Вашингтоні, який Трамп влаштовує на свій день народження.

Чи будуть відключення світла влітку: прогноз "Укренерго"

"Укренерго" прогнозує стабільну роботу енергосистеми протягом літа. На сьогодні виробляється більше електроенергії, ніж споживається.

"Якщо за дужки винести питання, чи будуть обстріли, то ми нормально пройдемо літо, вчасно і якісно підготуємося до осінньо-зимового періоду", - сказав в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт.

Економіка України може обігнати російську: Бессент дав сміливий прогноз

Українська економіка через 20 років може випередити російську. Це можливо за кількох умов, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами міністра, він і президент США Дональд Трамп вважають, що "стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі буде найкращим захистом".