Обмін тілами України та РФ і плани Москви захопити Одесу: новини за 11 червня

Україна і Росія почали обмін тілами у форматі "6000 на 6000". Тим часом президент України Володимир Зеленський попередив про плани Москви захопити Одесу.
Більш детально про те, що сталося в середу, 11 червня, - в матеріалі РБК-Україна.
В Україну повернули тіла понад 1200 загиблих захисників
В Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників. Серед них бійці, які воювали на сході та півдні України, а також у Курській області.
Спочатку тіла військових передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи для встановлення осіб загиблих.
Росія хоче захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією, - Зеленський
Росія хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою, заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, Одеса є мішенню для Росії.
"Без королів": у США готуються до найбільшого протесту проти Трампа
У суботу в США заплановані масштабні акції протесту проти Дональда Трампа. Організатори очікують на участь мільйонів людей.
Мітинги відбудуться на тлі військового параду у Вашингтоні, який Трамп влаштовує на свій день народження.
Чи будуть відключення світла влітку: прогноз "Укренерго"
"Укренерго" прогнозує стабільну роботу енергосистеми протягом літа. На сьогодні виробляється більше електроенергії, ніж споживається.
"Якщо за дужки винести питання, чи будуть обстріли, то ми нормально пройдемо літо, вчасно і якісно підготуємося до осінньо-зимового періоду", - сказав в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт.
Економіка України може обігнати російську: Бессент дав сміливий прогноз
Українська економіка через 20 років може випередити російську. Це можливо за кількох умов, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
За словами міністра, він і президент США Дональд Трамп вважають, що "стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі буде найкращим захистом".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.