Чи будуть відключення світла влітку: прогноз "Укренерго"

"Укренерго" прогнозує стабільну роботу енергосистему протягом літа. На сьогодні виробляється більше електроенергії, ніж споживається.

Про це заявив в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час конференції Energy Day 2025.

"Сьогодні ситуація в енергосистемі є абсолютно контрольованою. Ми майже забезпечуємо споживання, питання залучення імпорту - виключно комерційне. Якщо за дужки винести питання, чи будуть обстріли, то ми нормально пройдемо літо, вчасно і якісно підготуємося до осінньо-зимового періоду", - сказав він.

Очільник "Укренерго" додав, що сьогодні на ринку електроенергії спостерігається профіцит обсягом 300 - 2 000 МВт потужностей на годину.

Він додав, що влітку традиційно зростає споживання вдень через роботу кондиціонерів. Це споживання буде покрито сонячними електростанціями.

Відключення в Миколаєві та Херсоні

Голова "Укренерго" пояснив причину відключень в південних регіонах - Миколаївській та Херсонській областях. Вони викликані відключенням обладнання на підстанціях "Укренерго", оскільки воно будо досить відновлене не ідеально.

"Це не пов'язано з обстрілами... Ви маєте розуміти в яких умовах ці об'єкти (підстанції магістральної мережі - ред.) були відновлені. На жаль, не ідеально, не так як нам би хотілося, тому трапляється і скоріше за все будуть траплятися прикрі випадки не довгострокових відключень", - прокоментував Брехт.

За його словами, "була проблема на одній із наших підстанцій: знеструмили споживачів і за пів години (10-26 хвилин) відновили".