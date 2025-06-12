Обмен телами Украины и РФ и планы Москвы захватить Одессу: новости за 11 июня

В Украину вернули тела более 1200 погибших защитников

В Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Среди них бойцы, которые воевали на востоке и юге Украины, а также в Курской области.

Сначала тела военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для установления личностей погибших.

Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией, - Зеленский

Россия хочет взять Одессу под свой контроль. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Одесса является мишенью для России.

"Без королей": в США готовятся к самому большому протесту против Трампа

В субботу в США запланированы масштабные акции протеста против Дональда Трампа. Организаторы ожидают участие миллионов людей.

Митинги пройдут на фоне военного парада в Вашингтоне, который Трамп устраивает на свой день рождения.

Будут ли отключения света летом: прогноз "Укрэнерго"

"Укрэнерго" прогнозирует стабильную работу энергосистемы в течение лета. На сегодня производится больше электроэнергии, чем потребляется.

"Если за скобки вынести вопрос, будут ли обстрелы, то мы нормально пройдем лето, вовремя и качественно подготовимся к осенне-зимнему периоду", - сказал и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Экономика Украины может обогнать российскую: Бессент дал смелый прогноз

Украинская экономика через 20 лет может опередить российскую. Это возможно при нескольких условиях, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам министра, он и президент США Дональд Трамп считают, что "стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе будет лучшей защитой".