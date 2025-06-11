Росія хоче захопити Одесу і вийти до кордону з Молдовою та Румунією, - Зеленський

Росія хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту Україна - Південно-Східна Європа, який проходить в Одесі.

Голова української держави підкреслив, що Одеса є мішенню для Росії.

"Росія хоче знищити її, як це зробила з незліченною кількістю міст і сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон - Одеса - і потім до кордону з Молдовою та Румунією", - додав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що Одеська область є "однією з головних цілей" Росії для провокування хаосу.

"Ми бачили це раніше на Балканах, де Росія посилювала міжетнічні тертя, здійснювала диверсії і навіть спроби переворотів", - уточнив він.

Президент нагадав, що вже були спроби маніпулювати громадською думкою в Румунії, до яких була причетна Росія.

Зеленський не уточнив, про що саме йдеться. Але варто зауважити, що раніше румунська політикиня Діана Йованович-Шошоаке писала листи російському диктатору Володимиру Путіну щодо необхідності "повернути Румунії" Північну Буковину (частина Чернівецької області) і Південну Бессарабію (частина Одеської області).