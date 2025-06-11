"Без королів": у США готуються до найбільшого протесту проти Трампа
У суботу в США заплановані масштабні акції протесту проти Дональда Трампа. Організатори очікують участь мільйонів людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Мітинги проходять на тлі військового параду у Вашингтоні, який Трамп влаштовує на свій день народження.
Акція під назвою "Без королів" охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США.
Протести ініціювали понад 100 продемократичних громадських організацій, які оголосили 14 червня "шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів".
"Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження", - йдеться в заяві організаторів.
Масові виступи відбудуться як відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США.
За даними, його вартість може сягнути до 45 млн доларів. Це не враховуючи витрати на безпеку.
Президент США попередив, що будь-які протести під час будуть зустрінуті з "дуже великою силою".
Однак у самому Вашингтоні масштабних акцій не планується - організатори свідомо обрали інші міста, щоб уникнути конфронтації.
Паралельно відбудеться ще одна протестна кампанія - “Вижени клоунів”, організована Women’s March. Вже підтверджено понад 13 000 учасників у 320 містах.
Протести у Лос-Анджелесі
У минулу п'ятницю понад 1000 осіб оточили федеральну будівлю у центрі Лос-Анджелеса, а вже у суботу протести спалахнули у Парамаунті. Поліція застосувала проти демонстрантів газ і гранати.
Вашингтон звинувачує керівництво Каліфорнії в бездіяльності щодо протестів, тоді як місцева влада жорстко критикує дії федерального уряду. Лос-Анджелес офіційно повідомив, що не братиме участі у проведенні депортацій. Щоб придушити протести, Трамп вирішив задіяти Національну гвардію.
Нагадаємо, Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус понад 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
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