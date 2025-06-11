ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Економіка України може обігнати російську: Бессент дав сміливий прогноз

Вашингтон, Середа 11 червня 2025 22:02
UA EN RU
Економіка України може обігнати російську: Бессент дав сміливий прогноз Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська економіка через 20 років може випередити російську. Це можливо за кількох умов.

Як передає РБК-Україна, про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив під час слухань у Конгресі.

Бессент підкреслив, що в кожній країні економічна безпека - це національна безпека. При цьому, за словами міністра, він і президент США Дональд Трамп вважають, що "стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі буде найкращим захистом".

Міністр звернув увагу, що коли впала Берлінська стіна, економіки Польщі та України були однаковими. Але зараз польська економіка втричі більша.

"Я вважаю, що через двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству (між Україною і США - ред.) і глобальним інвестиціям, може стати більшою, ніж економіка Росії. І я думаю, що це стане дуже сильним стримуючим фактором для тих, хто буде тоді керувати Росією", - додав він.

Бессент також нагадав, що в Римі пройде велика конференція з відновлення України. І США закликають Світовий банк зосередитися на цьому.

Він уточнив, що жодна країна, яка допомагала російській військовій машині грошима, військами, обладнанням для зброї, не отримає права брати участь у відновленні України.

"Не можна руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення", - зазначив міністр.

Зростання економіки України

Нагадаємо, у травні міжнародне агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що економіка України зросте на 2,5% у 2025 році.

Водночас агентство вважає, що зростання цін в Україні перевищить 10%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Скотт Бессент Війна в Україні
NEWS
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України