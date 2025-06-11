Економіка України може обігнати російську: Бессент дав сміливий прогноз

Українська економіка через 20 років може випередити російську. Це можливо за кількох умов.

Як передає РБК-Україна , про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив під час слухань у Конгресі.

Бессент підкреслив, що в кожній країні економічна безпека - це національна безпека. При цьому, за словами міністра, він і президент США Дональд Трамп вважають, що "стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі буде найкращим захистом".

Міністр звернув увагу, що коли впала Берлінська стіна, економіки Польщі та України були однаковими. Але зараз польська економіка втричі більша.

"Я вважаю, що через двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству (між Україною і США - ред.) і глобальним інвестиціям, може стати більшою, ніж економіка Росії. І я думаю, що це стане дуже сильним стримуючим фактором для тих, хто буде тоді керувати Росією", - додав він.

Бессент також нагадав, що в Римі пройде велика конференція з відновлення України. І США закликають Світовий банк зосередитися на цьому.

Він уточнив, що жодна країна, яка допомагала російській військовій машині грошима, військами, обладнанням для зброї, не отримає права брати участь у відновленні України.

"Не можна руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення", - зазначив міністр.