Обмін полоненими України та РФ і нові погрози Трампа для Путіна: новини за 14 серпня

Україна і Росія провели новий обмін полоненими

Між Україною і РФ відбувся черговий обмін полоненими. Він пройшов на тлі майбутньої зустрічі лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Що відомо про новий обмін - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп обіцяє нові санкції проти РФ, якщо на Алясці "не вирішать проблему"

Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести нові санкції проти Росії, якщо під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня не буде домовленостей щодо закінчення війни в Україні.

За словами американського лідера, ситуація в Україні ставала дуже поганою і він, "щонайменше, значно заспокоїв ситуацію".

В Україні виявили нові штами COVID-19 "Nimbus" і "Stratus": уже є десятки випадків

В Україні підтвердили випадки двох нових домінуючих у світі субваріантів коронавірусу - "Nimbus" і "Stratus".

Вони поширюються швидше, ніж попередні штами, і становлять ризик для людей з ослабленим імунітетом.

На НПЗ у Волгограді сильні пожежі після ударів українських дронів, - Генштаб

У ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На підприємстві спалахнули сильні пожежі, подробиці наслідків уточнюють.

Повернули 10 000 полонених: між Україною і РФ працює таємний канал обміну, - WSJ

Протягом війни через таємний канал Україна і Росія обміняли понад 10 000 військовослужбовців, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, систематичність обмінів робить цей канал унікальним явищем сучасної війни.