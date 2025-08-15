Обмен пленными Украины и РФ и новые угрозы Трампа для Путина: новости за 14 августа

Украина и Россия провели новый обмен пленными. Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями.
Более детально о том, что произошло в четверг, 14 августа, - в материале РБК-Украина.
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Он прошел на фоне предстоящей встречи лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Трамп обещает новые санкции против РФ, если на Аляске "не решат проблему"
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа не будет договоренностей по окончанию войны в Украине.
По словам американского лидера, ситуация в Украине становилась очень плохой и он, "как минимум, значительно успокоил ситуацию".
В Украине обнаружили новые штаммы COVID-19 "Nimbus" и "Stratus": уже есть десятки случаев
В Украине подтвердили случаи двух новых доминирующих в мире субвариантов коронавируса - "Nimbus" и "Stratus".
Они распространяются быстрее, чем предыдущие штаммы, и представляют риск для людей с ослабленным иммунитетом.
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда, сообщили в Генштабе ВСУ.
На предприятии вспыхнули сильные пожары, подробности последствий уточняются.
Вернули 10 000 пленных: между Украиной и РФ работает тайный канал обмена, - WSJ
На протяжении войны через тайный канал Украина и Россия обменяли более 10 000 военнослужащих, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, систематичность обменов делает этот канал уникальным явлением современной войны.