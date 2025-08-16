Без ограничений и штрафов: 7 видов рыб, которые в Украине можно ловить безлимитно

В Украине действуют Правила любительского и спортивного рыболовства, которые устанавливают, в частности, нормы вылова различных водных биоресурсов (на одного человека). Между тем некоторые виды рыб можно ловить безлимитно - без всяких ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Нормы вылова рыбы на одного рыбака

Сезон рыболовства 2025 года, как и любой другой, имеет четкие правила.

Так, украинцы, которые любят посидеть с удочкой или спиннингом возле рек или озер, могут ловить рыбу в водоемах общего пользования бесплатно - для личных нужд (без права реализации, то есть продажи).

При этом норма вылова рыбы на одного рыбака за сутки составляет 3 кг и 1 шт.

Нормы вылова на одного рыбака в сутки (инфографика: darg.gov.ua)

"Особь любой массы в минимально разрешенных для вылова размерах, определенных приложением 1 к Правилам любительского рыболовства", - уточнили в Госрыбагентстве.

Минимально разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов (инфографика: darg.gov.ua)

Виды рыб, вылов которых не ограничивается

В то же время существуют виды рыб, вылов которых не ограничивается из-за:

либо их чрезмерной численности;

либо негативного влияния на местную фауну.

"Это касается прежде всего короткоцикловых чужеродных представителей ихтиофауны, которые активно размножаются и вытесняют аборигенные популяции, а также некоторых мелких, второстепенных с промышленной точки зрения рыб, создающих значительные популяции, которые способны быстро восстанавливаться", - объяснили в Госрыбагентстве.

Сообщается, что к таким видам относятся:

верховодка;

тюлька;

атерина;

ротань-головешка;

солнечный окунь;

карликовый американский сом;

чебачок амурский.

7 видов рыб для "безлимитной" рыбалки (иллюстрация: darg.gov.ua)

Гражданам объяснили, что вылов этих видов рыб без ограничений - не только возможность для рыбаков принести домой больший улов.

"Это действенный и доступный каждому способ приобщиться к сохранению природного баланса украинских рек и озер", - подчеркнули в Госрыбагентстве.

Уточняется, что уменьшая их численность, рыбаки дают шанс на выживание и успешное размножение другим местным видам рыб (таким как лещ, судак, щука, карп и др.).

"Поэтому, отправляясь на рыбалку, помните: вылов ротаня, солнечного окуня или чебачка амурского - это не только увлекательное занятие, но и важный вклад в здоровье наших водоемов", - добавили в ведомстве.

Верховодка

Верховодка - одна из самых распространенных рыб в пресных водоемах Украины (эта небольшая серебристая рыбка часто образует огромные стаи у поверхности воды).

Она является важной кормовой базой для хищных рыб (таких как щука, окунь и судак). В то же время численность верховодки - настолько велика, что вылов не наносит вреда популяции.

Как ловить: на легкие поплавочные удочки (в качестве наживки используют опарыша, мотыля, манную болтушку и даже сухую муху).

Верховодка (иллюстрация: darg.gov.ua)

Тюлька

Тюлька - это мелкая стайная рыба семейства сельдевых, которая изначально обитала в солоноватых водах Черного и Азовского морей. Впоследствии она успешно адаптировалась к пресной воде, распространившись по каскаду днепровских водохранилищ.

В водохранилищах тюлька является "вселенцем" и создает пищевую конкуренцию молодняку леща, плотвы и других мирных рыб. При этом она является основной кормовой единицей для судака.

Ее вылов не лимитируется из-за высокой численности.

Как ловить: чаще всего - летом на "самодур" (снасть с несколькими крючками, оснащенными бисером или нитками) или же на поплавочную удочку с мелкими насадками.

Тюлька (иллюстрация: azov.darg.gov.ua)

Атерина

Атерина - небольшая стайная рыба, обитающая преимущественно в Черном и Азовском морях, а также в прилегающих к ним лиманах. Пресноводную форму она образовала в Нижнем и Среднем Днепре.

Как и верховодка, атерина является важной частью пищевой цепи, служа пищей для морских хищников (саргана, луфаря, ставриды).

Малоценной считается из-за малого размера и большого количества.

Как ловить: на легкие снасти с использованием мельчайших крючков и наживок животного происхождения (кусочки креветки, червяка).

Атерина (иллюстрация: commons.wikimedia.org/Yuriy Kvach)

Ротань-головешка

Ротань-головешка - прожорливый хищник, который происходит из бассейна реки Амур.

Попав в водоемы Украины, он быстро адаптировался и начал представлять серьезную угрозу - в частности из-за того, что:

является крайне неприхотливым к условиям обитания;

может выживать в загрязненных и малонасыщенных кислородом водоемах (где другие рыбы погибают).

Кроме того, ротань-головешка наносит экологический вред - поедает икру и молодняк ценных видов рыб (таких как линь, щука и окунь).

В небольших замкнутых водоемах (прудах, озерах) способен практически полностью истребить популяции других рыб, превращая водоем в "ротановое царство".

Как ловить: жадно клюет практически на любую животную наживку - кусочек червяка, опарыша (лучше всего ловить на легкую поплавочную удочку возле зарослей водной растительности).

Ротань-головешка (фото: chng.darg.gov.ua)

Солнечный окунь

Солнечный окунь - ярко окрашенная рыба родом из Северной Америки, которая часто привлекает людей своим экзотическим видом.

Однако за красивой внешностью скрывается агрессивный инвазивный вид, который создает серьезную пищевую конкуренцию для местных видов (в частности для обычного окуня и других рыб, которые питаются мелкими беспозвоночными).

Кроме того, солнечный окунь:

активно поедает икру и личинок других рыб;

очень агрессивно защищает свою территорию во время нереста (не подпуская другие виды к местам размножения);

часто отпугивает своими острыми плавниками даже хищников.

Как ловить: хорошо реагирует на те же наживки, что и ротань, ловится на небольшие мормышки, микроджиг, мелкие блесны (часто держится стайками в прибрежной зоне, в прогретой солнцем воде).

Солнечный окунь (фото: chrk.darg.gov.ua)

Карликовый американский сом

Карликовый американский сом происходит из водоемов Северной Америки и был завезен в Европу для рыбоводства, однако быстро распространился в дикой природе (ведь легко адаптируется и может жить в водоемах разного типа).

Экологический вред эта рыба наносит тем, что является всеядной - потребляет икру, личинок рыб и амфибий, а также конкурирует за кормовую базу с аборигенными видами (в частности с европейским сомом и налимом).

Между тем острые колючки на плавниках защищают его от большинства местных хищников.

Как ловить: активный в теплое время года, особенно ночью - ловится на донные снасти (в качестве наживки лучше всего подходят пучок червей, кусочки мяса или рыбы).

Карликовый американский сом (иллюстрация: commons.wikimedia.org/Noel Burkhead)

Чебачок амурский

Чебачок амурский - это маленькая, но чрезвычайно вредная рыба, которая попала в Украину с Дальнего Востока. Особую опасность она представляет из-за своей всеядности и способности быстро размножаться.

Примечательно, что чебачок амурский объедает плавники и чешую других, даже значительно больших рыб, делая их уязвимыми к болезням и инфекциям.

Кроме того, он является переносчиком опасных для рыб паразитов и создает сильную пищевую конкуренцию для молодняка аборигенных представителей ихтиофауны.

Как ловить: обычно попадает на крючок случайно - во время ловли другой мелкой рыбы на мотыля, опарыша, тесто.

Чебачок амурский (иллюстрация: chrk.darg.gov.ua)