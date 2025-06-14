Нерестову заборону скасовано? Як рибалити влітку безпечно й законно

Нерестова заборона на переважній більшості водойм завершилась у вівторок, 10 червня 2025 року. Проте в умовах війни літній сезон рибальства має свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Хто й коли може змінювати обмеження для рибалок

У Держрибагентстві нагадали, що літній сезон рибальства 2025 року в умовах війни має свої особливості, які необхідно враховувати, збираючись "тихе полювання".

Так, на період дії воєнного стану в Україні встановлено заборону на пересування водоймами маломірними плавзасобами (човнами, катерами, яхтами).

При цьому місцеві органи влади в окремих регіонах України можуть встановлювати й інші додаткові обмеження на любительське рибальство.

"Йдете на водойму - перевірте завчасно повідомлення військової адміністрації щодо навігації або можливих інших заборон для рибальства в умовах воєнного стану. Не наражайте на небезпеку себе та інших", - наголосили у держагентстві.

Правила для любителів: як ловити рибу законно

Кожен рибалка, який планує відпочинок на водоймі, повинен пам'ятати про необхідність дотримання Правил любительського рибальства.

Так, любительський лов водних біоресурсів дозволяється вудками та спінінгами всіх видів. При цьому можна використовувати штучну або природну принаду із загальною кількістю гачків не більше 7 на особу.

Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

Наголошується, що, відповідно до правил, під час риболовлі українці повинні мати при собі засіб для вимірювання розміру водних біоресурсів - для забезпечення самостійного контролю розмірів виловлених представників іхтіофауни.

Крім того, щоб при здійсненні любительського рибальства мимоволі не стати браконьєром, важливо не забувати про мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів.

Зазначається, що для внутрішніх водойм України вони є такими:

сом європейський - 80 см;

білий амур, товстолоб (білий і строкатий) - 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см - в інших внутрішніх водних об'єктах;

щука - 50 см;

судак звичайний - 42 см;

лящ, сазан (короп) - 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см - в інших внутрішніх водних об'єктах;

білизна - 30 см;

сиг - 25 см;

головень, чехоня - 24 см;

• синець - 22 см;

лин, форель струмкова, рибець звичайний - 20 см;

плітка, тарань - 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об'єктах - без обмежень за розміром;

річкові раки - 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см - в інших внутрішніх водних об'єктах.

Мінімально дозволені для вилову у внутрішніх водоймах розміри риб (інфографіка: darg.gov.ua)

У Держрибагентстві додали, що для всіх інших видів водних біоресурсів (крім тих, які занесені до Червоної книги України й вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах, не обмежений.

"Отже, шановні рибалки, дотримуйтеся природоохоронного законодавства та рибальтевідповідально", - звернулись до українців.

Уточнюється, що коли на гачок потрапляє рибина, розмір якої менший за мінімально дозволений, її потрібно:

обережно зняти;

випустити назад у водойму.

"Давайте разом берегти природні багатства наших водойм", - підсумували у Держрибагентстві.