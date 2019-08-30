Обмен пленными между Украиной и РФ: все подробности

Обмен заключенными между Украиной и Российской Федерацией по предварительной информации запланирован на сегодня, 30 августа. Все подробности о возвращении украинцев - в материале РБК-Украина.

В киевском аэропорту сел военный самолет

По словам советника командующего Военно-морских сил Украины Виктории Христенко, утром в аэропорту "Киев" сел военный самолет. Предположительно, в нем могут находиться освобожденные украинцы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По состоянию на 10:10 никаких официальных данных о возвращении украинцев нет, представители средств массовой информации понемногу разъезжаются из аэропорта.

Освобожденных украинцев ждут в аэропорту "Жуляны"

В столичном аэропорту "Жуляны" журналисты и родственники ждут освобожденных украинцев. По информации корреспондента РБК-Украина, в аэропорту собрались десятки журналистов, а также родственники удерживаемых украинцев.

В то же время, по данным некоторых СМИ, официальной встречи освобожденных может и не быть, и их из аэропорта сразу доставят в больницу.

Фото: РБК-Украина

Сенцов включен в список на обмен

По предварительной информации, в список на обмен включены Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, а также 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе осенью прошлого года.

У Зеленского заявили, что процесс обмена продолжается

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что процесс обмена удерживаемыми продолжается и призвали СМИ воздержаться от дезинормации.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - сообщили в ОП.

СБУ отказывается комментировать обмен пленными

Служба безопасности Украины отказывается комментировать новости об обмене пленными. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается, и ведомство призывает не распространять непроверенную информацию.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен пленными уже 30 августа.

Украина и РФ начали обмен пленными

Сотрудница Верховной рады Украины Анна Исламова в ночь на 30 августа сообщила о завершении обмена. Ее публикацией в Facebook поделился новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорилась в сообщении.

Позже "Крым.Реалии" соссылкой на родных одного из моряков, удерживаемых в РФ, сообщили, что моряки уже в Киеве.