Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Кроме Сенцова, в Украину могут вернутся Павел Гриб, Владимир Балух и Николай Карпюк

Украинский режисер и политзаключенный Олег Сенцов включен в список на обмен пленных. Об этом сообщает экс-нардеп Мустафа Наем в своем Telegram-канале.

Кроме Сенцова, по данным Наема, в список попали украинские политзаключенные Павел Гриб, Владимир Балух и Николай Карпюк.

"Сейчас из разных источников удалось составить только приблизительный список освобожденных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух", - написал он.

Отметим, что вчера заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве. Как сообщалось, Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. РосСМИ писали, что помещение Сенцова в СИЗО Москвы может быть в рамках подготовки к обмену.

Добавим, что 28 августа освобожденный из-под стражи главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский согласился принять участие в обмене заключенными между Украиной и Российской Федерацией.

Киевский апелляционный суд принял решение смягчить меру пресечения Вышинскому и отпустил его из-под стражи под личное обязательство.

РБК-Украина писало, что в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Напомним, сегодня в Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена пленными продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Также в офисе заявили, что президент Владимир Зеленский сообщит об освобождении политзаключенных на официальных каналах.

РБК-Украина писало, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что украинские политзаключенные вернутся в Украину в пятницу, 30 августа.