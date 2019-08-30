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Обмен пленными переносится на следующую неделю

Новости » Политика    30.08.2019 - 11:29
Обмен пленными переносится на следующую неделю
Фото: украинские моряки (twitter.com/OgonWatch)

Обмен пленными может пройти в начале сентября

Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией переносится на следующую неделю. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет "Радио Свобода", освобождение украинских политзаключенных и моряков переносится на первую неделю сентября. В то же время официальных подтверждений данной информации тоже нет.

Напомним, адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин утверждает, что украинская сторона не успела оформить все необходимые процедуры, поэтому обмен пленными переносится на 3 сентября. По его словам, удерживаемые в Украине остаются в следственном изоляторе.

"Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - заявил Рыбин.

В ночь на 30 августа информацию об обмене начали распространять российские Telegram-каналы, которые связывают с Кремлем. По их данным, колонны автозаков с украинцами покинули московское СИЗО и направились на аэродром якобы для дальнейшей передачи Украине. Ближе к утру появился предварительный список украинцев, которых передадут в рамках обмена. В то же время украинские власти официально опровергают, что переговоры и процесс обмена уже завершились.

Полозов не комментирует ситуацию с обменом пленными Самолеты с россиянами для обмена еще не вылетали, - адвокат
Новости Украины обмен пленнымиморякиполитзаключенные
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