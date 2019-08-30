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Обмен пленными сегодня не состоится, - СБУ

Новости » Политика    30.08.2019 - 12:31
Обмен пленными сегодня не состоится, - СБУ
Иллюстративное фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Конечной даты обмена пленными пока нет

Официально обмен пленными между Украиной и Россией сегодня не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, сообщает "Укринформ".

Пока неизвестно, когда состоится обмен пленными.

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что обмен еще не завершился. Об окончании процесса сообщит сам президент.

Информацию об обмене не комментируют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, адвокат военнопленных моряков Николай Полозов и другие представители государственных органов.

Однако, в аэропорту "Киев" собрались более сотни человек, среди которых и журналисты и родственники, которые ожидают политзаключенных. Также стало известно, что в аэропорту сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные.

В свою очередь адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин утверждает, что самолет с пленными россиянами еще не вылетел для обмена.

Отметим, что в список обмена попали Олег Сенцов, Владимир Балух, Каплюк Николай, Павел Гриб и 24 украинских военнопленных моряков.

Сенцов еще находится в Бутырском изоляторе Обмен пленными переносится на следующую неделю
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