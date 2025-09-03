Обіцяв списання за 10 тисяч доларів: поліція повідомила посадовцю ЗСУ про підозру

Зазначається, що фігурант - діловод технічної частини Головного картографічного центру ЗСУ в одній із військових частин. Паралельно він має статус адвоката.

"За неправомірну вигоду він обіцяв вплинути на ухвалення рішень уповноваженими особами одного з РТЦК та СП й однієї із військових частин Київської області щодо працевлаштування військовозобов’язаного на тилову посаду із подальшим уникненням служби та участі в бойових діях", - сказано у повідомленні.

При цьому слідчі змогли задокументувати щонайменше три факти отримання чоловіком коштів кількома траншами. Після цього було проведено низку санкціонованих обшуків, а за результатами адвокату повідомили про підозру.

"За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі", - додали в поліції.