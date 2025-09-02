ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Маскував під "спецназ": поліцейський організував оригінальну схему вивозу чоловіків

Вівторок 02 вересня 2025 15:00
UA EN RU
Маскував під "спецназ": поліцейський організував оригінальну схему вивозу чоловіків Фото: поліцейський організував оригінальну схему вивозу чоловіків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Старший інспектор столичної поліції організував схему з втечі військовозобов’язаних чоловіків за кордон, маскуючи "клієнтів" під спецпризначенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegeam ДБР.

Правоохоронець перевозив "клієнтів" із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

Деталі справи

Відомо, що поліцейський брав з кожної людини 6 тисяч євро. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також "була найнята" організаторами схеми.

Аби уникнути викриття, поліцейський вирушав у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі.

У разі зупинки, він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

Як викрили "ділків"

Проте, 23 серпня 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини.

Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення. Правоохоронцю, у свою чергу, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Схеми для ухилянтів

Нагадаємо, лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно. В Державній прикордонній службі України заявляють про зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону.

Також ми писали, що прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Затриманий намагався підкупити прикордонника Ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе, 19-річного сина й ще п’ятьох чоловіків.

Також у Києві припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації. Організатором схеми був місцевий адвокат, який разом із ще одним юристом та трьома лікарями підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних чоловіків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліція Києва ДБР
Новини
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком