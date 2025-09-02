Маскував під "спецназ": поліцейський організував оригінальну схему вивозу чоловіків

Старший інспектор столичної поліції організував схему з втечі військовозобов’язаних чоловіків за кордон, маскуючи "клієнтів" під спецпризначенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegeam ДБР.

Правоохоронець перевозив "клієнтів" із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

Деталі справи

Відомо, що поліцейський брав з кожної людини 6 тисяч євро. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також "була найнята" організаторами схеми.

Аби уникнути викриття, поліцейський вирушав у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі.

У разі зупинки, він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

Як викрили "ділків"

Проте, 23 серпня 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини.

Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення. Правоохоронцю, у свою чергу, загрожує до 7 років позбавлення волі.