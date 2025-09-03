Обещал списание за 10 тысяч долларов: полиция сообщила должностному лицу ВСУ о подозрении

Отмечается, что фигурант - делопроизводитель технической части Главного картографического центра ВСУ в одной из воинских частей. Параллельно он имеет статус адвоката.

"За неправомерную выгоду он обещал повлиять на принятие решений уполномоченными лицами одного из РТЦК и СП и одной из воинских частей Киевской области по трудоустройству военнообязанного на тыловую должность с последующим избежанием службы и участия в боевых действиях", - сказано в сообщении.

При этом следователи смогли задокументировать по меньшей мере три факта получения мужчиной средств несколькими траншами. После этого был проведен ряд санкционированных обысков, а по результатам адвокату сообщили о подозрении.

"За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы", - добавили в полиции.