Главная » Новости » Война в Украине

Объекты газодобычи на Полтавщине остановили работу из-за атаки россиян

Пятница 03 октября 2025 11:24
UA EN RU
Объекты газодобычи на Полтавщине остановили работу из-за атаки россиян Фото иллюстративное: Объекты газодобычи на Полтавщине остановили работу из-за атаки россиян (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Ірина Глухова

В результате комбинированной атаки РФ на объекты ДТЭК Нефтегаз ночью, 3 октября, остановили работу ряд газодобывающих объектов в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в результате атаки россиян работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Удары по энергетике 3 октября

Напомним, со 2 по 3 октября Россия осуществила очередной комбинированный удар по территории Украины. Взрывы прогремели в Полтаве, Днепре, Одессе и нескольких других областях.

На Полтавщине основной целью атаки стали объекты энергетики.

Как сообщили в Министерстве энергетики, сегодня россияне били ракетами и дронами по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Под удар попали, в частности, и объекты газотранспортной системы.

По данным Воздушных сил, сегодня ночью противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования, в общем - 416 средств воздушного нападения.

ПВО удалось уничтожить и подавить 320 воздушных целей, среди которых 303 вражеских дрона, 12 крылатых ракет "Искандер-К" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Подробнее о ночной комбинированной атаке россиян - в материале РБК-Украина.

ДТЭК Полтавская область Война в Украине
