Внаслідок удару на місці виникла масштабна пожежа. Роботу об’єкта зупинено.

"Це не перша така атака і, на жаль, не остання. Ворог цілеспрямовано б’є по видобутку газу, щоб позбавити українців тепла взимку", - зазначив Федоренко.

За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці оцінять масштаби та наслідки руйнувань і визначать подальші дії.