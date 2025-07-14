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Объединение министерств и новые кадры: эксклюзивные детали о новом Кабмине

Понедельник 14 июля 2025 19:37
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Объединение министерств и новые кадры: эксклюзивные детали о новом Кабмине Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Уже на этой неделе ожидается перезагрузка Кабинета министров Украины. Вероятно, 17 июля в Украине будет новый состав правительства, министерств станет меньше.

РБК-Украина узнало детали относительно того, как планируют обновление Кабмина.

Минсоцполитики

По состоянию на вечер 14 июля известно, что Оксана Жолнович будет уволена с должности главы Минсоцполитики. Кроме того, планируется, что ведомство объединят с Минветеранов, а вместо Жолнович министром назначат Дениса Улютина.

Минъединства

Алексей Чернышов также покидает пост министра, а ведомство ликвидируют

Минкульт

Планируется также увольнение Николая Точицкого, а возглавляемое им Министерство культуры и информационной политики изменит название - будет просто Министерство культуры. Стратегическими коммуникациями будет заниматься другое ведомство.

Минобороны

Минобороны, как ожидается возглавит действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, его объединят с Минстратегпромом.

Минэкономики

Планируется объединение трех министерств - Минэкономики, Минагро и Минэкологии. Новое ведомство возглавит Алексей Соболев (сейчас он заместитель первого вице-премьера Юлии Свириденко).

Минобразования

Минобразования пока без изменений, Оксен Лисовой остается на должности.

Отметим, источники РБК-Украина не исключают что до финальных голосований еще возможны изменения.

Перестановки в Кабмине

Напомним, ранее мы сообщали, что масштабные перестановки в Кабинете министров планируют провести за два дня. Предположительно, они состоятся уже на этой неделе.

Вчера, 13 июля, источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром.

При этом, по словам собеседников, действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль станет министром обороны.

Уже сегодня, 14 июля, Зеленский рассказал, что предложил Свириденко должность премьера.

Свириденко в свою очередь отметила готовность служить стране в один из важнейших моментов ее истории.

По ее словам, Зеленский очертил три ключевые задачи для обновленного Кабинета Министров:

  • укрепление экономического потенциала;
  • расширение программ поддержки граждан;
  • масштабирование производства собственного оружия.

Особое внимание, по словам Свириденко, будет сосредоточено на обеспечении Сил обороны и безопасности, а также на усилении устойчивости государства.

В то же время на прошлой неделе глава украинского государства допускал, что новым послом Украины в США может стать министр обороны Рустем Умеров.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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