ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В ОАЕ зажадали від Ірану компенсації за збитки внаслідок ударів

18:53 29.03.2026 Нд
2 хв
Радник президента ОАЕ назвав режим Ірану головною загрозою безпеці в регіоні
aimg Едуард Ткач
Фото: стало відомо, чого хоче ОАЕ в потенційній мирній угоді (Getty Images)

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргеш закликав Іран виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну країні внаслідок ударів Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Війна з Іраном триватиме довше, ніж говорив Трамп. Рубіо попередив союзників, - Axios

Заклик пролунав після того, як раніше Іран зажадав від США та Ізраїлю компенсації за військову шкоду, заподіяну конфліктом, який триває вже 30 днів.

"Будь-яке політичне рішення, спрямоване на протидію агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки, повинно містити чіткі гарантії запобігання майбутнім нападам, закріпити принцип ненападу і передбачати компенсацію Ірану за напади на цивільне населення і життєво важливу цивільну інфраструктуру", - написав Гаргеш у соцмережах.

Також він сказав, що Тегеран "ввів в оману" своїх сусідів перед початком війни і проявив "навмисну агресію".

Радник президента ОАЕ охарактеризував Іран як режим, що став "головною загрозою безпеці арабських країн Перської затоки".

Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, що за даними WSJ, президент США Дональд Трамп нещодавно сказав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту найближчими тижнями.

При цьому днями США перекинули на Близький Схід десантний корабель 3500 морпіхів, а ЗМІ пишуть, що Пентагон розглядає відправку ще 10 тисяч солдатів. За даними WP, США ведуть підготовку до можливих наземних операцій в Ірані, які можуть тривати кілька тижнів.

Варто також додати, що вчора віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що операція проти Ірану триватиме ще трохи, щоб нейтралізувати Тегеран на довгий час.

Крім того, Financial Times, пославшись на експертів, написало, що Іран істотно знизив інтенсивність ракетних і дронових атак, перейшовши на "стратегію виживання".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Об'єднані Арабські Емірати Іран Близький Схід
Новини
Ажіотаж на кордоні: у ДПСУ назвали причину черг на в'їзд в Україну і дали пораду
Ажіотаж на кордоні: у ДПСУ назвали причину черг на в'їзд в Україну і дали пораду
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни