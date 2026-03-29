В ОАЕ зажадали від Ірану компенсації за збитки внаслідок ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Заклик пролунав після того, як раніше Іран зажадав від США та Ізраїлю компенсації за військову шкоду, заподіяну конфліктом, який триває вже 30 днів.

"Будь-яке політичне рішення, спрямоване на протидію агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки, повинно містити чіткі гарантії запобігання майбутнім нападам, закріпити принцип ненападу і передбачати компенсацію Ірану за напади на цивільне населення і життєво важливу цивільну інфраструктуру", - написав Гаргеш у соцмережах.

Також він сказав, що Тегеран "ввів в оману" своїх сусідів перед початком війни і проявив "навмисну агресію".

Радник президента ОАЕ охарактеризував Іран як режим, що став "головною загрозою безпеці арабських країн Перської затоки".

Нагадаємо, що за даними WSJ, президент США Дональд Трамп нещодавно сказав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту найближчими тижнями.