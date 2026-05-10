ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В ОАЕ заявили про чергову атаку іранських дронів

18:15 10.05.2026 Нд
2 хв
Скільки цілей збили та яка ситуація зараз?
aimg Сергій Козачук
В ОАЕ заявили про чергову атаку іранських дронів Фото: ОАЕ відбили чергову атаку іранських дронів (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сьогодні, 10 травня, системи протиповітряної оборони Об'єднаних Арабських Еміратів успішно знищили два іранські БПЛА. Внаслідок інциденту жертв та постраждалих за останні години не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони ОАЕ.

Читайте також: Іран другий день поспіль атакує ОАЕ ракетами та дронами

Деталі атаки та робота ППО

За даними оборонного відомства, два безпілотники були запущені з території Ірану. Системи ППО ОАЕ перехопили цілі, запобігши руйнуванням.

У міністерстві наголосили, що країна готова до будь-яких загроз.

"Міністерство оборони залишається повністю готовим до будь-яких загроз і рішуче протистоятиме будь-чому, що спрямоване на підрив безпеки країни, щоб забезпечити захист її суверенітету та стабільності", - підкреслили у відомстві.

Масштаби агресії та жертви

З початку серії іранських атак на територію Еміратів сили ППО продемонстрували наступні результати - збито 2265 безпілотників, перехоплено 551 балістичну ракету, знищено 29 крилатих ракет.

Попри ефективну роботу захисників, атаки вже призвели до людських втрат.

Загальна кількість загиблих серед цивільного населення становить 10 осіб, серед яких громадяни Пакистану, Непалу, Бангладеш, Палестини, Індії та Єгипту. Також повідомляється про загибель марокканця, який служив у Збройних силах країни.

Загальна кількість поранених сягнула 230 осіб. Серед постраждалих - представники десятків національностей, включаючи еміратців, європейців та громадян країн СНД.

Атаки Ірану на ОАЕ

Нагадаємо, у понеділок, 4 травня, Іран відновив атаки на Об’єднані Арабські Емірати, застосувавши чотири ракети та безпілотники. Тоді три ракети вдалося збити над територіальними водами країни, а одна впала в море.

Вже наступного дня, 5 травня, Тегеран вдруге поспіль атакував ОАЕ за допомогою ракетного озброєння та дронів. Системи ППО країни перейшли в режим активної протидії загрозам.

Для посилення захисту неба Ізраїль передав ОАЕ сучасні системи ППО, серед яких лазерна установка Iron Beam та система виявлення безпілотників Spectro.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Об'єднані Арабські Емірати Іран Близький Схід
Новини
Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"