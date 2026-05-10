В ОАЭ заявили об очередной атаке иранских дронов
Сегодня, 10 мая, системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов успешно уничтожили два иранских БПЛА. В результате инцидента жертв и пострадавших за последние часы не зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наМинистерство обороны ОАЭ.
Детали атаки и работа ПВО
По данным оборонного ведомства, два беспилотника были запущены с территории Ирана. Системы ПВО ОАЭ перехватили цели, предотвратив разрушения.
В министерстве подчеркнули, что страна готова к любым угрозам.
"Министерство обороны остается полностью готовым к любым угрозам и будет решительно противостоять чему-либо, что направлено на подрыв безопасности страны, чтобы обеспечить защиту ее суверенитета и стабильности", - подчеркнули в ведомстве.
Масштабы агрессии и жертвы
С начала серии иранских атак на территорию Эмиратов силы ПВО продемонстрировали следующие результаты - сбито 2265 беспилотников, перехвачено 551 баллистическую ракету, уничтожено 29 крылатых ракет.
Несмотря на эффективную работу защитников, атаки уже привели к человеческим потерям.
Общее количество погибших среди гражданского населения составляет 10 человек, среди которых граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта. Также сообщается о гибели марокканца, который служил в Вооруженных силах страны.
Общее количество раненых достигло 230 человек. Среди пострадавших - представители десятков национальностей, включая эмиратцев, европейцев и граждан стран СНГ.
Атаки Ирана на ОАЭ
Напомним, в понедельник, 4 мая, Иран возобновил атаки на Объединенные Арабские Эмираты, применив четыре ракеты и беспилотники. Тогда три ракеты удалось сбить над территориальными водами страны, а одна упала в море.
Уже на следующий день, 5 мая, Тегеран второй раз подряд атаковал ОАЭ с помощью ракетного вооружения и дронов. Системы ПВО страны перешли в режим активного противодействия угрозам.
Для усиления защиты неба Израиль передал ОАЭ современные системы ПВО, среди которых лазерная установка Iron Beam и система обнаружения беспилотников Spectro.