NVIDIA планує відновити випуск популярної відеокарти: названо причину

NVIDIA планує відновити випуск відеокарти RTX 3060. За даними інсайдера Hongxing2020, виробництво GPU може бути відновлено протягом найближчих місяців. Карту було вперше представлено на початку 2021 року.

Попит на комплектуючі для ШІ змушує NVIDIA повертати старі відеокарти

Причиною такого кроку став стрімко зростаючий попит на комплектуючі з боку ШІ-індустрії. Технологічні компанії активно скуповують оперативну пам'ять і відеокарти для завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом, що вже призвело до дефіциту на споживчому ринку і зростання цін. У результаті звичайним користувачам і геймерам стає дедалі складніше придбати ПК-компоненти за доступною ціною.

Особливо гостро відчувається нестача пам'яті GDDR7, яка необхідна для нових відеокарт серії RTX 50, включно з RTX 5060. На цьому тлі повернення до перевірених рішень минулих років виглядає для NVIDIA прагматичним варіантом.

RTX 3060, хоча і поступається новим моделям за продуктивністю, як і раніше здатна справлятися з більшістю сучасних завдань та ігор.

Незважаючи на те, що NVIDIA офіційно згорнула виробництво RTX 3060 у 2024 році, відеокарта залишається популярною серед користувачів. Поки невідомо, за якою ціною компанія планує продавати оновлену версію. На старті продажів у 2021 році рекомендована вартість RTX 3060 становила близько 329 доларів.

Експерти зазначають, що п'ятирічна технологія теоретично могла б коштувати помітно дешевше, однак домінантне становище NVIDIA на ринку дає змогу компанії гнучко підходити до ціноутворення.

При триваючому бумі генеративного ШІ попит на відеокарти, навіть не найновіші, залишається високим, що знижує ймовірність істотного здешевлення.