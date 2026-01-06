NVIDIA планирует возобновить выпуск популярной видеокарты: названа причина

NVIDIA планирует возобновить выпуск видеокарты RTX 3060. По данным инсайдера Hongxing2020, производство GPU может быть возобновлено в течение ближайших месяцев. Карта была впервые представлена в начале 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Engadget .

Спрос на комплектующие для ИИ заставляет NVIDIA возвращать старые видеокарты

Причиной такого шага стал стремительно растущий спрос на комплектующие со стороны ИИ-индустрии. Технологические компании активно скупают оперативную память и видеокарты для задач, связанных с искусственным интеллектом, что уже привело к дефициту на потребительском рынке и росту цен. В результате обычным пользователям и геймерам становится все сложнее приобрести ПК-компоненты по доступной цене.

Особенно остро ощущается нехватка памяти GDDR7, которая необходима для новых видеокарт серии RTX 50, включая RTX 5060. На этом фоне возвращение к проверенным решениям прошлых лет выглядит для NVIDIA прагматичным вариантом.

rtx3060 Q1 come back… — hongxing2020 (@hongxing2020) January 5, 2026

RTX 3060, хотя и уступает новым моделям по производительности, по-прежнему способна справляться с большинством современных задач и игр.

Несмотря на то, что NVIDIA официально свернула производство RTX 3060 в 2024 году, видеокарта остается популярной среди пользователей. Пока неизвестно, по какой цене компания планирует продавать обновленную версию. На старте продаж в 2021 году рекомендованная стоимость RTX 3060 составляла около 329 долларов.

Эксперты отмечают, что пятилетняя технология теоретически могла бы стоить заметно дешевле, однако доминирующее положение NVIDIA на рынке позволяет компании гибко подходить к ценообразованию.

При продолжающемся буме генеративного ИИ спрос на видеокарты, даже не самые новые, остается высоким, что снижает вероятность существенного удешевления.