НС в енергетиці: Свириденко провела нараду щодо захисту енергооб'єктів від Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Свириденко.

"Звірились щодо виконання попередніх задач. Скоординували зусилля для подальшого забезпечення захисту нашої енергосистеми. Головне, щоб від кожного зараз був необхідний результат для всієї нашої держави, наших міст та громад", - додала прем'єр.

"Провела координаційну нараду щодо захисту енергосистеми з міністром оборони, міністром енергетики, командувачем Повітряних Сил, керівництвом ключових енергетичних компаній, керівниками КМВА та Київської ОВА. Продовжуємо посилювати захист енергооб'єктів у координації з військовими" - написала вона.

Нагадаємо, ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Детальніше про те, що це несе для українців - в матеріалі РБК-Україна.

Втім, серед іншого, зазначив Зеленський, Міносвіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Також через НС в енергетиці можуть скасувати комендантську годину в деяких містах та населених пунктах.