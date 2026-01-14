ЧП в энергетике: Свириденко провела совещание по защите энергообъектов от России
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание по защите энергосистемы от атак России. Прикрытие энергообъектов от российского террора будет усиливаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Свириденко.
"Провела координационное совещание по защите энергосистемы с министром обороны, министром энергетики, командующим Воздушных Сил, руководством ключевых энергетических компаний, руководителями КМВА и Киевской ОВА. Продолжаем усиливать защиту энергообъектов в координации с военными", - написала она.
Свириденко отметила, что уровень вызовов сейчас стоит чрезвычайно серьезный. Это требует полной готовности всех элементов защиты энергосистемы.
"Сверились по выполнению предыдущих задач. Скоординировали усилия для дальнейшего обеспечения защиты нашей энергосистемы. Главное, чтобы от каждого сейчас был необходимый результат для всего нашего государства, наших городов и громад", - добавила премьер.
Напомним, вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике. Подробнее о том, что это несет для украинцев - в материале РБК-Украина.
Впрочем, среди прочего, отметил Зеленский, Минобразования и местные власти должны будут подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетике. Также из-за ЧС в энергетике могут отменить комендантский час в некоторых городах и населенных пунктах.