Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський чекає пропозиції щодо роботи шкіл

Міносвіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації", - сказав глава української держави.

Таку заяву він зробив під час наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній системі України, на якій окрему увагу приділили Києву.