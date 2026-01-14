ua en ru
Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський чекає пропозиції щодо роботи шкіл

Київ, Середа 14 січня 2026 20:02
Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський чекає пропозиції щодо роботи шкіл Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Міносвіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації", - сказав глава української держави.

Таку заяву він зробив під час наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній системі України, на якій окрему увагу приділили Києву.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

За підсумками наради глава української держави розповів, що в енергетиці України буде введено режим надзвичайної ситуації.

За його словами, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов призвели до важкої ситуації.

Як зазначив учора, 13 січня, заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив про те, що найскладніша ситуація зі світлом спостерігається в Києві.

Він розповів, що частина житлових будинків у столиці також залишаються без опалення.

Така ситуація виникла після кількох масованих ударів росіян. Вони атакували енергетичні об'єкти столиці ударними дронами та ракетами.

У Києві станом на 14 січня діють екстрені відключення світла. У деяких будинків електропостачання відсутнє по кілька днів поспіль.

