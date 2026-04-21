НПЗ в Туапсе зупинив роботу після дронової атаки 16 квітня, - Reuters

Туапсинський нафтопереробний завод, який працює переважно на експорт, майже повністю призупинив роботу після атаки дронів 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Власні джерела видання в РФ повідомили, що атаки дронів на Туапсе, які сталися 16 та 20 квітня, значно пошкодили транспортну інфраструктуру в порту. Також спалахнули сховища нафтопродуктів, загасити пожежі не вдається.

Масштабні пожежи в порту унеможливили завантаження нафтопродуктів, що зупинило роботу нафтопереробного заводу. Точні терміни відновлення роботи НПЗ, або навіть приблизні, джерела називати відмовилися "з міркувань безпеки".