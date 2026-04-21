НПЗ в Туапсе зупинив роботу після дронової атаки 16 квітня, - Reuters
Туапсинський нафтопереробний завод, який працює переважно на експорт, майже повністю призупинив роботу після атаки дронів 16 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Власні джерела видання в РФ повідомили, що атаки дронів на Туапсе, які сталися 16 та 20 квітня, значно пошкодили транспортну інфраструктуру в порту. Також спалахнули сховища нафтопродуктів, загасити пожежі не вдається.
Масштабні пожежи в порту унеможливили завантаження нафтопродуктів, що зупинило роботу нафтопереробного заводу. Точні терміни відновлення роботи НПЗ, або навіть приблизні, джерела називати відмовилися "з міркувань безпеки".
Видання нагадало, що Туапсинський нафтопереробний завод має потужності переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, або 240 000 барелів на день. Підприємство виробляє нафту, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль, більша частина його продукції призначена виключно на експорт.
Нагадаємо, що 16 квітня СБУ повідомила про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод та об’єкти нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе, яку провели спільно з Силами оборони.
У ніч на 20 квітня Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу в російському Туапсе. Було зафіксовано влучання в резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта. За даними Центру протидії дезінформації, станом на 21 квітня пожежа на нафтовому терміналі в Туапсе триває, що свідчить про значні пошкодження.
Атаки відбуваються не тільки по чорноморських портах. Так, серія ударів по ключових нафтових терміналах на Балтійському узбережжі вже завдала Росії збитків майже на мільярд доларів лише у вигляді втрат від експорту.
Через удари України Росія у квітні була змушена дуже різко скоротити видобуток нафти. Через атаки українських дронів на порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок "Дружбою" видобувану нафту неможливо переробляти та відвантажувати.